Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей

Юморист и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин в недавнем интервью признался, что живет в кредит и задолжал американскому банку около $50 тысяч (около 4 млн рублей). Кто еще из уехавших из РФ артистов переживает финансовые трудности?

Незлобин погряз в долгах в США

Комик Александр Незлобин признался, что после переезда в США ему пришлось «пересобирать себя как комика» и учиться выступать на английском в местных стендап-клубах. При этом артист сообщил, что живет на займы банка и за три последних года накопил существенный долг. При этом он заверил, что не переживает о том, чем будет выплачивать задолженность.

«Я не парюсь… Я кайфово готовлю свой следующий тур и планирую концерты. У меня уже есть график: я знаю, чем буду заниматься до конца марта», — сообщил он.

Ранее в интервью комик признался, что на жизнь семьи в США необходимо около миллиона рублей в месяц. Чтобы прокормить близких, артист работал водителем такси, снимал квартиру в бедном районе и перебивался случайными заработками на редких стендап-концертах.

Жена юмориста не хотела покидать Россию, а через год захотела расстаться с Незлобиным. Об этом Незлобин написал шутку, где сравнил себя с нестабильным биткоином и предложил женщине «подождать роста». От переживаний и страха нищеты у Незлобина, по его словам, начались нервные тики. Сообщалось, что комик просит 2 млн рублей за свое сольное выступление, критики назвали это неоправданно завышенным гонораром.

Александр Незлобин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Макаревич и Вайкуле заработают на эмигрантах

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отправится в тур по США с латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Сообщается, что серия концертов для русскоязычных эмигрантов может принести артистам около 14 млн рублей на двоих. Как говорят эксперты, музыканты решили объединиться, потому что им трудно собрать полные залы по отдельности.

После отъезда из РФ Макаревич перебрался в Израиль, где занялся продажей вина с автографом и собственных картин. Однако заработать на этом бизнесе у артиста не получилось. После он негативно отозвался о российских зрителях, пообещав, что больше не будет для них петь. Артист заявил, что в Израиле не чувствует «той вони», что распространена в российском воздухе. А бывших земляков сравнил с отходами жизнедеятельности человека.

Панин удалил соцсети и пропал

Актер Алексей Панин уже полгода не появляется в соцсетях. Его аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) удален. В последний раз звезда фильма «Жмурки» появлялся перед подписчиками летом 2025 года. В видео Панин признался, что из-за нехватки денег пошел работать курьером и развозчиком еды в США.

Попытка гастролировать по американским штатам со спектаклем «Скамейка» закончилась для артиста провалом: он сорвал показ из-за пьянства, поругался с организаторами и партнершей по сцене. Как пояснил позже Панин, гонорар за работу ему не выплатили.

Алексей Панин Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ранее Панин пытался подрабатывать ведением игры «Мафия» для иностранцев и организацией «клуба для взрослых», но безуспешно. Вместе с 48-летним актером в США проживает его 18-летняя дочь Анна. В одном из интервью девушка призналась, что не чувствует себя в безопасности, потому что им приходится постоянно переезжать из-за того, что у отца нет постоянной работы.

