Как живет Лепс после расставания с Кибой: кто от кого ушел — подробности

Аврора Киба, которую называли «невестой Лепса», сообщила в своих соцсетях, что рассталась с певцом. На недавнем концерте Сергея Шнурова ее уже видели с новым мужчиной. С кем теперь Лепс, Киба его бросила или он ее — разбирался NEWS.ru.

Какие отношения были у Лепса и Кибы

Впервые Григорий Лепс и Аврора Киба появились как пара на Премии МУЗ-ТВ в 2024 году. Ей было 18, ему — 61. В интервью журналистам певец называл ее «умной не по годам», говорил, что планирует свадьбу и общих детей. «Когда у нас будет свадьба? Ждите информацию, скоро сообщим. Я сам жду», — заявил артист NEWS.ru на церемонии «Золотой Граммофон» осенью 2025 года.

Киба со своей стороны говорила, что ей нравится, когда мужчина намного старше, ведь у него можно поучиться жизненной мудрости. Многие в шоу-тусовке не верили в такой мезальянс. Тем более что в соцсетях — и у него, и у нее — всего по одной совместной фотографии, а в качестве пары их видели только на мероприятиях.

Некоторые поклонники артиста называют эти отношения пиаром. Аврора — из богатой семьи. Ее отец Илья Беляков был бизнесменом, он скончался в 2017 году. Мать Татьяна — владелица нескольких бизнесов. Фамилия Киба, которую носит Аврора, — псевдоним.

Блогер Виктория Боня сообщала, что Лепс давно знаком с родителями Кибы. «Он давно дружил с семьей Авроры, еще до того, как погиб ее отец», — писала она на своей странице.

В Сети ходили слухи, что Киба очень хотела стать известной, еще до встречи с Лепсом записала песню «Пьяная дура». Но успеха не снискала. Потом в ее жизни появился Григорий, и Киба стала желанным гостем на светских церемониях и премиях.

В конце декабря прошлого года на вечеринке в честь выпуска «Шортс шоу» с ее участием Аврора говорила журналистам, что у них с Лепсом точно будет свадьба, но позже: потому что сейчас СВО и не время устраивать помпезные торжества.

Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

То же сказал и сам Лепс, который неожиданно появился в разгар вечеринки. Он сообщил, что собирается просить разрешения у президента России Владимира Путина на торжество и обязательно пригласит его на эту свадьбу.

Однако в интервью ведущей «Шортс шоу» Марьям Тилляевой Киба удивила. В частности, на вопрос ведущей, является ли поцелуй с Лепсом «вкусным», ответила, что ее «сейчас стошнит», и предложила свое определение — «лепсовидный». Также она опровергла наличие интимных отношений с артистом.

Как расстались Киба и Лепс

На новогодние праздники в Таиланд Киба и Лепс поехали вместе. Однако по возвращении из отпуска представители популярного издания засняли Аврору на концерте Шнура. Киба сидела на шее у 44-летнего мужчины.

Через несколько дней на своей странице она выложила сообщение о расставании с Григорием. «Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — сообщила Киба.

Интернет-пользователи оставляют Авроре укоризненные сообщения — «бросила дедушку».

Директор Григория Лепса заявил NEWS.ru, что певец не будет комментировать информацию о своей личной жизни. Пиар-представители Авроры отметили: все, что она хотела сообщить, написала в посте.

Что происходит в карьере и личной жизни Лепса

Незадолго до новогодних праздников ходили слухи, будто Лепс сошелся со своей бывшей женой Анной Шаплыковой. Пара развелась в 2021 году. Сам артист на концерте в честь дня рождения SHAMAN в ноябре сообщил СМИ о приобретении дома для бывшей супруги на Рублевке за 300 млн рублей. На вопрос о причинах щедрого подарка певец коротко ответил: «Потому что обещал».

На съемках концерта «Рождество с Лепсом» Анна с детьми сидели в ВИП-зоне, тогда как Аврора находилась на одном из дальних рядов. После шоу Лепс много времени провел со своей семьей.

Некоторое время назад Лепс признался в эфире «Русского радио», что хочет поставить на стоп в ближайшее время концертную деятельность. «По возможности сокращу гастрольный график, приведу в порядок дела, включая музыкальные и личные. Буду работать в Москве или из Москвы. Возможно, будут небольшие выезды, но длинных и масштабных туров не планируется до 65-летия», — сообщил Лепс.

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс, 2014 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Он добавил, что даст семь запланированных концертов до июня 2026 года. Затем будет долгая пауза, а сольник — только в 2027 году.

Продюсер Сергей Дворцов предположил в беседе с NEWS.ru, что артист устал. «Я уверен, что у него и Авроры был контракт — или она не захотела продлевать, или сам Лепс устал от этого шоу... Хочет взять паузу и отдохнуть от всего», — полагает Дворцов. По его мнению, Григорий вряд ли вернулся к бывшей жене, он, скорее всего, хочет «перезагрузиться и побыть наедине с собой».

Что будет с карьерой Авроры Кибы

Продюсер Павел Рудченко считает, что отношения с Лепсом стали хорошим подспорьем для развития карьеры Кибы. «Ранее никому не известная девушка теперь имеет статус бывшей возлюбленной известного топового певца. Она может развивать любую творческую деятельность и переходить к популяризации своего бренда», — сказал продюсер NEWS.ru.

Актриса Анна Калашникова сказала NEWS.ru, что Авроре стоит поработать над имиджем. Да, благодаря Лепсу на нее — девушку, которую ранее никто не знал, — стали обращать внимание, говорит Калашникова. «Вопрос в том, как она использует свою медийность. Сколько мы видели примеров, когда звездочки загорались и быстро гасли. Еще в период отношений с Лепсом Аврора успела подпортить себе репутацию. Например, на шоу „Мастер игры“ поссорилась с Филиппом Киркоровым, человеком, с которым не стоит ссориться. Ведет себя периодически очень высокомерно», — считает Калашникова.

Она посоветовала Авроре собрать вокруг себя грамотную команду, поработать над образом.

«Сейчас мы знаем ее как „девушку Лепса“. Но кто она без него? Диджей, певица, модель, блогер? Пусть покажет себя с творческой стороны. Если тянет петь, пусть запишет хит о расставании с Лепсом. На волне развода многие наши артистки выстрелили. Например, Ольга Бузова стала певицей именно после расставания с мужем, обрели вторую волну популярности после развода Алсу и Нюша», — напомнила собеседница. Она добавила, что Авроре следует подумать о творчестве, а не сидеть «на плечах у неизвестных взрослых мужчин».

Аврора Киба и Григорий Лепс Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

