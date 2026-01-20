«Обмен энергиями»: почему Лепс, Гордон и Дибров крутят романы с девушками

Футболист Павел Погребняк встречается с 18-летней студенткой, ровесницей своего старшего сына. Богатые мужчины часто выбирают спутниц жизни, которые годятся им в дочери. Почему Григорий Лепс, Дмитрий Дибров, Александр Гордон и другие известные личности крутят романы с девушками намного младше себя, какие перспективы у таких неравных браков — в материале NEWS.ru.

Что известно о новой избраннице футболиста Погребняка

В 2023 году Павел Погребняк развелся с женой Марией, с которой растил троих сыновей. Долгое время футболист отрицал, что у него новый роман, однако журналисты сняли его на видео с юной избранницей в аэропорту. Пара направлялась в Дубай, где провела новогодние праздники.

Возлюбленная футболиста — 18-летняя студентка София. В отличие от многих зумеров, она выглядит на свой возраст и, похоже, не делала пластических операций для улучшения внешности. Разница в возрасте у Павла и Софии составляет 24 года, девушка — ровесница его старшего сына Артема.

Психотерапевт Наталья Толстая выразила мнение в беседе с NEWS.ru, что в таких союзах нет ничего удивительного.

«В отношениях каждая из сторон получает то, что ей нужно. Девушка прекрасно понимает, что рядом с ней находится хорошо зарабатывающий человек, со связями, и она сразу перескакивает несколько ступеней по социальной лестнице. Мужчина получает ее молодость и красоту. Это обмен энергиями. Юных спутниц выбирают те мужчины, которые чувствуют себя в душе молодыми, готовы с ними и к приключениям, и к созданию семьи, и к тому, чтобы взять на себя ответственность за возможного общего ребенка в таком возрасте», — сказала Толстая.

Почему певец Лепс встречается с Кибой

63-летний певец Григорий Лепс встречается с 19-летней Авророй Кибой. Разница в возрасте у пары составляет 44 года. Поклонники артиста неоднократно высказывали мнение, что это может быть пиар-роман, выгодный обеим сторонам. Сама Аврора говорит, что любит певца, но не отрицает, что Лепс — друг ее родителей. Девушка резко отвечает на критику своих отношений с певцом.

«Мое тело — мое дело. Какие-то еще вопросы?» — однажды заявила она.

Сваха Роза Сябитова в разговоре с NEWS.ru отметила, что делать прогнозы о будущем Лепса и Авроры — все равно что гадать на кофейной гуще. «Все люди разные. Есть те, кто дорожит своими отношениями и бьется за них до последнего, есть те, кто нет», — заметила сваха.

Говоря о романах известных мужчин, которые значительно старше своих избранниц, она вспомнила молодежный мем. «Девушка спрашивает у пожилого мужчины, сколько ему лет. Он отвечает: „89... миллионов“. „Да вы отлично выглядите!“ — говорит она», — пошутила Сябитова. Она добавила, что о парах с большой разницей в возрасте все всё прекрасно понимают.

Как режиссер Горобец проводит время с юной женой

Режиссер Марк Горобец известен такими фильмами и сериалами, как «Закрытая школа», «Блиндаж» и «Желтый глаз тигра». В последнее время в светской тусовке больше говорят о его личной жизни, чем о творческой. Режиссер был женат на актрисе Светлане Устиновой, с которой сблизился на проекте «Веское основание для убийства». Через три года они развелись. Во второй раз он повел под венец Марию Шерстобитову, которая снималась в его фильме «Большие деньги». Однако этот брак распался еще быстрее.

В декабре 2024-го Горобец удивил всех, женившись на 18-летней актрисе Александрине Олексюк, которая исполнила роль в его фильме «Тур с Иванушками». В период съемок артистке было 16 лет, но режиссер дождался ее совершеннолетия.

Супруги много путешествуют — они предпочитают активный отдых на байках и квадроциклах.

Александрина называет себя осознанной любовью своего именитого супруга. Девушка отмечает, что она намного более зрелый человек, чем ее сверстницы. Олексюк снимается в кино и поступила в Высшую школу экономики на актерский факультет. Александрина всего на год старше дочери Горобца от первого брака Аллы.

Почему телеведущий Дибров остался без жены

В первый раз Дмитрий Дибров женился в 21 год на 19-летней Эльвире, однако брак быстро развалился. Во второй раз он отправился в ЗАГС в возрасте 26 лет с дамой сердца Ольгой, которая была моложе его на год. Супруги прожили вместе семь лет, родили сына, но затем разошлись.

Впоследствии Дибров переключился на юных пассий. Телеведущий прожил семь лет в гражданском браке с актрисой Дарьей Чарушей, которая была моложе его на 11 лет. Девушка с теплотой отзывалась о Диброве. Чаруша заявила, что он ее многому научил, она путешествовала и увидела мир.

После этих отношений у Дмитрия были многочисленные романы. За ним закрепилась слава сердцееда и охотника за определенным типом женщины: молодая, высокая, с большой грудью, в короткой юбке и на высоких каблуках. В 2007 году на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону на своей малой родине Дибров увидел свой идеал в одной из участниц Полине Наградовой. Ей было 17 лет.

Девушка не приняла ухаживания телеведущего, и он переключился на дальнюю родственницу — Александру Шевченко. Разница в возрасте между ними составляла 22 года. Тем не менее их брак продлился меньше года. Дмитрий ушел от Александры к более юной Полине, которая согласилась стать его женой и переехать в Москву. Разница в 30 лет не смущала пару.

Супруги развелись в прошлом году. Полина выбрала более молодого мужчину — бизнесмена Романа Товстика.

За что девушки любят телеведущего Гордона

61-летний телеведущий Александр Гордон развелся с пятой женой, арфисткой Софией Каландадзе. В шестой раз он женился на 23-летней художнице и фотографе Алине Михайловой, которая приехала в Москву из Томска.

Разница в возрасте между супругами — 38 лет. По словам телеведущего, до этого они были знакомы на протяжении четырех лет.

Алина заявила в одном из интервью, что не ощущает разницы в возрасте с мужем. «Характером Саша не дедушка, а ребенок. Наш стиль, подход, ритм и вообще взгляд на жизнь очень схож», — отметила она. Гордон неоднократно заявлял, что чувствует себя мальчишкой и не считает свои браки — этим занимаются бывшие жены.

В студенческие годы он был женат на ровеснице. Затем Гордон сочетался браком с девушками, которые были значительно его моложе. Самая известная жена телеведущего — Катя Гордон. Пара поженилась, когда Гордону было 36 лет, а ей — всего 20.

Психолог Оксана Митрофанова предположила, что не телеведущий выбирает девушек значительно моложе себя, а они — его.

«Все его женщины — интеллектуальные и образованные. Уверена, что в данном случае возраст не является основой отношений. Это интеллектуальные отношения с каждой девушкой», — считает Митрофанова.

По ее мнению, может быть несколько причин, из-за которых все браки Гордона скоротечны. Возможно, он не умеет строить семью и работать над отношениями.

«За такое количество браков у человека, вероятно, сформировался сценарий краткосрочности брачного союза. Возможно, ни разу не преодолев кризиса на определенном этапе построения отношений, он считает, что данный кризис является их окончанием. Брак заканчивается из-за нежелания преодолевать кризис», — резюмировала психолог.

