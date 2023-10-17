В России создали «Черную вдову» для распознавания сил противника В России создали турель «Черная вдова» для распознавания сил противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские инженеры разработали мобильную установку «Черная вдова» для крепления пулеметов, которая оборудована системой машинного зрения для распознавания сил противника, заявили ТАСС в Научно-производственном объединении «Грань». Турель планируется применять вместе с пулеметом Калашникова в зоне специальной военной операции на Украине.

Турелью «Черная вдова» можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника. Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 кг и является мобильным. Один человек может ее сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники, — заявили разработчики.

Турель уже представили в рамках международной выставки «Интерполитех», которая проходит в эти дни в Москве. Как заявили представители НПО, установку можно расположить около окопа, чтобы вести бой в полной безопасности. «Черная вдова» прошла успешные испытания на полигонах и в скором времени отправится в зону СВО.

Ранее российские разработчики создали дрон-сапер «Стрекоза», который способен обнаруживать и ликвидировать мины на расстоянии с помощью радиоэлектронного подрыва. Как рассказал технический директор предприятия-производителя «Группа защиты-ЮТТА» Игорь Стукало, беспилотник может находить самодельные радиоуправляемые взрывные устройства и мины с электронным взрывателем.