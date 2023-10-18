Отмена проверочных, изменения в ЕГЭ: что ждет школьников в 2024 году

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Со следующего учебного года в школах России не будут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями. Какие еще изменения ждут школьников в 2024 году?

Будут ли изменения в ЕГЭ в 2024 году

Музаев пояснил, что кардинальных изменений или нововведений в ЕГЭ для нынешних выпускников не будет.

«Серьезных, кардинальных, революционных изменений для выпускников этого года нет. Учителя, выпускники и родители могут спокойно готовиться. Все изменения, тонкие настройки, которые мы делаем, по этому году уже в принципе озвучены», — объяснил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В сентябре Минобрнауки представило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024–2025 учебном году. Ученикам нужно будет набрать 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 — по математике, 39 — по физике, 45 баллов — по обществознанию и 35 — по истории.

Почему отменяются ВПР по иностранным языкам

По словам Музаева, проверочные работы по всем предметам кроме иностранных будут проводиться, вопроса об отмене не стоит.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидированное, принятое. Все остальные предметы у нас остаются, будут нюансы, связанные с 11-ми классами, они до сих пор в порядке обсуждения, ну и нюансы, связанные с процедурой проведения ВПР, чтобы максимально сделать удобным формат при подготовке, планировании расписания», — объяснил глава Рособрнадзора.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся по разным предметам в школах по всей России с 2015 года для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Контрольные пишут ученики 4–8-х и 10–11-х классов. В случае со старшеклассниками школы сами принимают решения, проводить ли такие проверочные работы или нет.

В 2023 году ВПК проводились в период с 1 марта по 20 мая.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие изменения ждут девятиклассников в ближайшее время

Модели перехода учеников из 9-го класса в 10-й и колледжи изменятся в ближайшем будущем, рассказал Анзор Музаев. По его словам, в 2023 году нововведений не будет.

«Все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профессионального по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал глава Рособрнадзора.

Также он пояснил, что отменять основной государственный экзамен (ОГЭ) после девятого класса не планируется, добавив, что, когда вводилась данная система, она предусматривала сдачу двух обязательных предметов и двух по выбору. В дальнейшем планировалось увеличить число предметов, но от этого решили отказаться.

Читайте также:

Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024/2025 учебном году

Володин предложил готовить мальчиков к семейной жизни со школы

Голикова рассказала, сколько учителей не хватает российским школам