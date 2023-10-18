Голикова рассказала, сколько учителей не хватает российским школам Голикова заявила о нехватке 11 тысяч школьных учителей в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании в Госдуме. По ее словам, которые приводятся на сайте Госдумы, власти страны принимают меры для решения данной проблемы. В частности продолжается реализация программы «Земский учитель», в рамках которой в профессию привлекли пять тысяч человек.

Что касается нехватки [учителей в России] — мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек. Соответствующую работу по этому ведем, в том числе по средствам реализации проекта «Земский учитель», — заявила вице-премьер.

Кроме того, в России продолжается активное строительство новых школ. В рамках национального проекта «Образование» было построено 994 учебных заведения на 609 тысяч мест. Также были приняты соответствующие инфраструктурные меры, которые позволят ликвидировать наличие третьих смен в школах.

Профессор МГИМО Юрий Вяземский ранее обозначил три главные задачи учителей. По его словам, педагоги должны нести ответ за детей перед Богом, не ссылаясь на министров, чиновников и правительство. Кроме того, их задача — воспитание детей.