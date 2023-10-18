Володин предложил готовить мальчиков к семейной жизни со школы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мальчики должны готовиться стать отцами еще со школьной скамьи, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в нижней палате парламента. По его словам, которые приводит ТАСС, мужчины — это основа российской семьи. Володин также подчеркнул, что сегодня люди не хотят вступать в семейные отношения, отдавая предпочтение жизни с домашними животными.

Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью, заводят кошечек и живут, — заявил он.

При этом Володин подчеркнул, что для вступления в семейную жизнь есть определенный возрастной лимит. По его мнению, одинокие мужчины старше 40 лет вряд ли возьмут на себя такую ответственность. Именно поэтому профильные комитеты Госдумы решают вопросы, связанные с укреплением института семьи, подытожил он.

Свой доклад Татьяна Голикова посвятила вопросам детства и образования. По ее словам, в настоящее время российские школы испытывают нехватку учителей в количестве 11 тысяч человек. Однако правительство России решает этот вопрос. В частности в стране реализуется программа «Земский учитель», которая помогла привлечь в профессию около пяти тысяч человек.