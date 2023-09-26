Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024/2025 учебном году Минобрнауки: для поступления нужно будет набрать от 40 баллов на ЕГЭ по русскому

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Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году, приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Так, на экзамене по русскому языку выпускнику необходимо будет набрать не менее 40 баллов, а по математике — минимум 39.

ЕГЭ по физике для поступления в университет нужно сдать не меньше чем на 39 баллов, экзамен по обществознанию — на 45 баллов, по истории — на 35 баллов. Информатику нужно сдать на 44 балла минимум, иностранный язык — на 30.

Минимальный балл по литературе для поступающих в вузы — 40, по биологии — 39. По географии и химии — 40 и 39 баллов соответственно.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений представил варианты заданий ЕГЭ по истории на тему специальной военной операции и новых регионов РФ. Например, в одном из заданий нужно расположить в хронологическом порядке события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В июне глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта об отмене ЕГЭ. Поправки предполагают замену ЕГЭ «классическими» госэкзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам общего образования для поступления. Авторами инициативы выступили члены фракции ЛДПР, которые полагают, что их предложение позволит перейти к более совершенной системе оценке знаний.