В Рособрнадзоре исключили серьезные изменения в ЕГЭ Рособрнадзор: ЕГЭ вряд ли ожидают изменения в ближайшие 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что формат единого государственного экзамена вряд ли как-то изменится в ближайшие десять лет. При этом он допустил, что формат будет расширен благодаря тому, что у образовательных ведомств появится больше данных об учениках школ, передает РИА Новости.

Пока я не вижу перспективы, что форма как экзамен будет вообще изменена в ближайшие десять лет точно. <...> Но [форма экзамена] расширится за счет того, что у нас будет больше информации об учениках школ, будущих выпускниках и абитуриентах, — сказал Музаев.

Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что в 2023 году никаких изменений в едином государственном экзамене не будет. Те из изменений, которые появятся в обновленных бланках, были анонсированы еще до начала учебного года.

Профессор МГИМО Юрий Вяземский в разговоре с NEWS.ru заявлял, что основным недостатком ЕГЭ является попытка научить детей запоминать определенные сведения, но не мыслить. По его словам, ученики отлично знают, когда произошла Невская битва и Ледовое побоище, однако не могут объяснить, чем князь Александр Невский отличался от других. Вяземский предположил, что в выпускных классах убивают собственный интеллект школьников, который дает им широкое пространство для мышления.