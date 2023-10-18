Российских школьников ждет новая модель перехода в 10-й класс Музаев: модели перехода в 10-й класс и поступления в колледжи в РФ будут меняться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модели перехода в 10-й класс, а также поступления в колледжи в ближайшем будущем будут меняться, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями. По его словам, они не соответствуют современным требованиям. Однако, отметил он, в 2023 году изменений не планируется. При этом отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса в России не собираются.

Модель поступления в колледжи: ну все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения СПО (среднего профессионального образования. — NEWS.ru) по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям, — сказал он.

Ранее глава Рособрнадзора заявлял, что формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) вряд ли как-то изменится в ближайшие десять лет. При этом он допустил, что формат будет расширен благодаря тому, что у образовательных ведомств появится больше данных об учениках школ.

В сентябре Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Так, на экзамене по русскому языку выпускнику необходимо будет набрать не менее 40 баллов, а по математике — минимум 39.