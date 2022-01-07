Александр Буйнов получил серьёзную травму после падения с лестницы

Музыкант Александр Буйнов получил перелом руки после падения с лестницы в своём загородном доме. По его словам, ситуация произошла «на ровном месте», когда он играл с собакой. Соответствующую видеозапись он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сломал руку. Поставили самодельную шину. Левая рука. Поскользнулся, на ровном месте, на лестнице, шёл за собачкой. Вот и весь веселый репортаж, — поделился Буйнов.

Позже стало известно, что первую медицинскую помощь 71-летнему исполнителю оказала супруга Елена. Подписчики пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления. Многие отметили, что даже «с одной рукой можно играть на клавишах».

Ранее звезда Comedy Woman Мария Кравченко призналась, что потеряла 60–70% волос после перенесённой инфекции COVID-19. По её словам, она выглядела так, будто «прошла курс химиотерапии». Врач объяснил актрисе, что на восстановление уйдут месяцы, поэтому она решила заказать себе парик из Америки.

К сожалению, выяснилось, что заказ тоже будет доставлен только через несколько месяцев, так как на парики очень высокий спрос. По словам Кравченко, ей пришлось идти к стилисту и делать короткую стрижку.