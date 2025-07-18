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18 июля 2025 в 16:22

Зарабатывающая на российских активах Euroclear ужаснулась падению доходов

Euroclear сообщила о падении на 21% доходов от замороженных активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа Euroclea заработала €2,7 млрд (247,2 млрд рублей) за первое полугодие 2025 года на инвестировании российских замороженных активов, указано на сайте компании. Эти средства оказались заблокированы в центральном депозитарии в рамках санкций ЕС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход снизился на 21%.

Процентный доход от российских санкционированных активов составил €2,7 млрд евро, что на 21% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, в связи с постепенным снижением ставок, — сказано в сообщении.

Доходы Euroclear от размещения замороженных российских активов снизились на фоне постепенного падения процентных ставок в ЕС. В компании добавили, что дальнейшая динамика доходов будет зависеть от будущих решений Европейского центробанка по ключевой ставке.

Согласно требованиям ЕС, Euroclear зарезервировала €1,8 млрд (164,8 млрд рублей) непредвиденных доходов за первое полугодие, сообщили в группе. Из этой суммы €1,6 млрд (146,5 млрд рублей) будут перечислены Европейской комиссии в июле 2025 года. В компании уточнили, что санкции против России и ответные меры привели к прямым убыткам в размере €52 млн (4,8 млрд рублей) и недополученной прибыли на €16 млн (1,5 млрд рублей).

Ранее замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Бельгия, Франция, Италия и Германия не хотят изымать российские активы. По ее словам, эти страны опасаются ответной конфискации в РФ.

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