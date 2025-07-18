Названы страны Европы, которые не хотят изымать российские активы Мудрая: Бельгия, Франция, Италия и Германия не хотят изымать российские активы

Бельгия, Франция, Италия и Германия не хотят изымать российские активы, заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая в эфире телеканала «Рада». По ее словам, эти страны опасаются ответной конфискации их активов в России.

Крупнейшие противники в Европе конфискации активов — это Бельгия, потому что у них хранятся (средства. – NEWS.ru) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ, — отметила Мудрая.

Она добавила, что у этих государств «нет политической воли». По ее мнению, они боятся создать прецедент, который в дальнейшем сыграет против них же.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил о согласовании нового пакета ограничений в отношении России. По его словам, страны ЕС смогли прийти к единому мнению после двух месяцев дискуссий.

Помимо этого, в эстонском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Евросоюз решил заменить отключение от международной платежной системы SWIFT российских банков на полный запрет на транзакции с ними. Кроме того, санкционный список был пополнен новыми финорганизациями из РФ.