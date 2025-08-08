В Госдуме объяснили разрешение ЦБ использовать спецсчета «С»

Разрешение проводить сделки между российскими и иностранными инвесторами с использованием средств на спецсчетах «С» позволит точечно разблокировать замороженные активы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, новые правила допускают обмен заблокированными активами, но каждая сделка потребует одобрения правительственной комиссии.

Доступ к средствам, находящимся на специальных счетах типа «С», ограничен, ранее их можно было использовать лишь в крайне узких случаях. Теперь в определенных ситуациях допускается, чтобы иностранец перевел средства со счета «С» российскому инвестору, но только если взамен он получит право на актив, заблокированный за рубежом. Для завершения сделки надо получить одобрение от специальной правительственной комиссии. Этот шаг дает возможность точечно разблокировать активы, — пояснил Говырин.

Он отметил, что теперь также разрешено переводить дивиденды со счетов «С» — делать это можно только при наличии специального разрешения. По его словам, рассмотрение каждой сделки будет проходить отдельно. Как подчеркнул депутат, для ее реализации необходимо получить разрешение в России и от зарубежных регуляторов.

Ранее стало известно, что Центробанк разрешил использовать средства со специальных счетов типа «С» для сделок по обмену заблокированными активами. Как пояснил представитель регулятора, новые правила не создают дополнительных механизмов обмена, а лишь позволяют списывать средства в отдельных случаях.