В России облегчили обмен заблокированными активами с нерезидентами ЦБ РФ разрешил расчеты со спецсчетов «С» при обмене заблокированными активами

Банк России разрешил использовать средства со специальных счетов типа «С» для сделок по обмену заблокированными активами, сообщается в решении Совета директоров ЦБ от 31 июля. Как пояснил представитель регулятора «Ведомостям», новые правила не создают дополнительных механизмов обмена, а лишь позволяют списывать средства в отдельных случаях.

Теперь нерезиденты смогут переводить деньги со счетов «С» российским контрагентам в рамках обмена активами. В результате таких операций российские инвесторы получат права на замороженные за рубежом бумаги, а иностранцы — на активы, заблокированные в России. Для перехода прав собственности потребуется разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Отмечается, что в феврале стало известно о частных инициативах по обмену активами между российскими и европейскими компаниями. ЦБ тогда подтверждал факт переговоров, но подчеркивал, что речь не шла о централизованном механизме. Новые правила призваны упорядочить этот процесс, сохраняя контроль над операциями.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что во избежание блокировки банковского счета следует заранее уведомить финансовую организацию о планируемых операциях, в частности с недвижимостью. По его словам, также следует иметь в наличии документы, подтверждающие законность сделки.