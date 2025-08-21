Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 11:40

В России заговорили о выплате в 350 тысяч рублей одной категории россиян

Финэксперт Балынин: россияне могут получить до 350 тысяч рублей по соцконтракту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России с низкими доходами могут претендовать на соцвыплаты до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» Для этого потребуется заключить соцконтракт с государством.

Ключевая ценность данного инструмента в том, что он не только тактически оказывает поддержку, но и дает положительное воздействие на формирование устойчивых доходов в будущем. Это, в частности, достигается за счет разрабатываемой программы социальной адаптации, — подчеркнул эксперт.

По словам финансиста, разработанная программа предусматривает целый ряд мероприятий, которые необходимо выполнить: от поиска места трудоустройства до ведения личного подсобного хозяйства.

Ранее стало известно, что соцфонд начнет перечислять беременным студенткам декретные выплаты. Программа начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Рассчитывать на выплаты могут студентки, которые обучаются по очной форме на платной или бесплатной основе.

выплаты
доходы
контракты
Россия
