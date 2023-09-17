Составлен список российских артистов, попавших под санкции Украины за СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Многие российские артисты, которые поддержали проведение спецоперации, попали под санкции Украины. Им заблокировали личные активы, а также запретили въезд в страну. На кого из знаменитостей наложили ограничения?

Кто из знаменитостей попал под санкции Украины

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры: актеры, певцы, музыканты и телеведущие. Под рестрикции попали Филипп Киркоров, Никита Михалков, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Евгений Петросян, Жанна Бадоева и другие лица.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“», — говорилось в тексте указа.

Под санкции также попали Василий Вакуленко (Баста), Сергей Бобунец, Анна Нетребко, Лариса Долина, Лолита Милявская, Владимир Пресняков, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Валерий Дидюля, Валерий Кипелов, Пелагея, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Игорь Бутман, Виктор Сухоруков.

Помимо этого, ограничения коснулись Леонида Якубовича, Александра Дугина, Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова, Дмитрия Тренина, Владислава Лантратова, Даны Борисовой, Михаила Галустяна и других. Зеленский также наложил санкции на украинского футболиста Анатолия Тимощука из-за работы в петербургском «Зените».

Ограничения предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, а также лишение украинских государственных наград. Санкции действуют на протяжении десяти лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Президент ММКФ, председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков

Как звезды отреагировали на попадание в санкционный список

Народный артист России Филипп Киркоров обратился к Владимиру Зеленскому в соцсетях и назвал его «зайкой» после попадания в санкционный список Киева. Поп-король прикрепил к посту фрагменты из клипа «Просто подари», где одну из ролей исполнил сам Зеленский. В кадре персонаж Киркорова дает легкий подзатыльник будущему украинскому лидеру, чтобы тот сидел ровно.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», — написал Киркоров.

Саксофонист Игорь Бутман заявил, что не видит «ничего особенного» в попадании в санкционный список Украины.

«Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в „Миротворце“. По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», — сказал он Lenta.ru.

Народный артист РФ Виктор Сухоруков заявил, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список.

«Наверное, Владимир Зеленский завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну подписал, слава богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», — сказал актер.

Кто из украинских артистов находится под санкциями Киева

Певица Наташа Королева отмечала, что стала одной из первых, кого внесли в черный список и признали угрозой национальной безопасности. По словам артистки, причиной тому стала песня «Маленькая страна».

«Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — рассказывала Королева в эфире канала НТВ.

В октябре 2022 года Киев ввел санкции против родившихся на Украине Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко. Украина также приняла решение лишить артисток государственных наград. Санкции введены на пять лет.

«Мне больно, хотя в моей жизни ничего не изменится без этих наград. Я пою для людей, а не для званий. Но неприятно, потому что Украина в моей душе, я там родилась. Это меня ранит», — говорила Лорак на YouTube-шоу «Алена, блин!».

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