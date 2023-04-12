Жена Медведчука попала под санкции Великобритании Великобритания ввела санкции против жены Медведчука и детей бизнесмена Евтушенкова

Фото: Оксана Марченко/vk.com

Оксана Марченко

Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, в который включили супругу бывшего украинского депутата Виктора Медведчука Оксану Марченко, передает ТАСС. Лондон также ввел рестрикции против детей российских бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова. Ограничения коснулись и юридических лиц, среди которых USM Holdings Limited Primary, Meritservus HC Limited и Hanley Limited.

Британия ввела персональные санкции против Феликса Евтушенко, Гульнары Керимовой, Наримана Гаджиева, Оксаны Марченко, Владимира и Варвары Скоч, Татьяны и Наталии Евтушенковых, а также гражданина Кипра Христодулоса Василиадиса.

11 апреля украинские СМИ сообщили, что супругу Медведчука объявили в розыск на Украине. По предварительным данным, Марченко обвиняют в финансировании действий, направленных на свержение конституционного порядка или захват власти на Украине. В марте Служба безопасности Украины сообщила об аресте «скрытых» активов жены Медведчука на общую сумму около $11,9 млн. В феврале СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Марченко по обвинению в причастности к финансированию «подпольных российских группировок» в виде уплаты «налогов и сборов». На Украине супруге оппозиционного политика может грозить до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.