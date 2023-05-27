Зеленский ввел санкции против МТС и РЖД Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с РФ

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 51 человека и 220 компаний, связанных с Россией, документ опубликован на его сайте. В списке оказались компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), а также ряд ученых и гендиректоров заводов и предприятий.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, — говорится в документе.

Также в ограничительный список попали предприятия «Железнодорожная торговая компания», ООО «Инновационные технологии масел», ООО «Оборонрегистр» и другие.

12 мая Зеленский подписал указ, который вводит санкции против более чем 200 юридических и 37 физических лиц. В частности, в список вошли авиакомпания «Волга-Днепр» и ее директор Алексей Исайкин. Среди физических лиц, попавших под санкции, Андрей Деркач, которого в январе лишили украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, сын президента футбольного клуба «ЦСКА» Вадима Гинера Евгений. Зеленский заявил, что санкции введены в отношении компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также в отношении имущества российских компаний на Украине.