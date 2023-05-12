Зеленский ввел новые санкции Зеленский ввел санкции против 37 физлиц и более 200 компаний, в их числе «Волга-Днепр»

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции против более чем 200 юридических и 37 физических лиц. В частности, в список вошли авиакомпания «Волга-Днепр» и ее директор Алексей Исайкин.

Среди физических лиц, попавших под санкции, Андрей Деркач, которого в январе лишили украинского гражданства и мандата депутата Верховной рады, сын президента футбольного клуба «ЦСКА» Вадима Гинера — Евгений.

Зеленский заявил, что санкции введены в отношении компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также в отношении имущества российских компаний на Украине.

Еще один санкционный пакет на сегодня... Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, основателями, руководителями, бенефициарами российских компаний, которые владеют значительными активами на территории Украины, — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также Зеленский заявил, что вводятся ограничительные меры на имущество российских компаний на Украине и на имущество украинских экономических субъектов, связанных с ними. По его словам, иногда под контролем этих компаний оказывались объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.

Ранее пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщила, что власти страны намерены расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии. Отмечается, что в ходе встречи лидеров двух стран, президент Молдавии Майя Санду призвала Трюдо ввести санкции против молдавских граждан, которые, по ее мнению, являются беглыми олигархами. Санкции против граждан республики свяжут напрямую с антироссийскими ограничениями.