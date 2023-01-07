Зеленский ввел санкции против Симоньян, Михалкова и еще 117 человек Зеленский ввел санкции против 119 россиян и украинцев

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искусств. Под рестрикции попали певец Филип Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, телеведущая Жанна Бадоева и другие лица, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте украинского лидера.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <...> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — отмечается в тексте указа.

Под санкции также попали рэпер Баста (Василий Вакуленко), рок-музыкант Сергей Бобунец, оперная певица Анна Нетребко, исполнители Лариса Долина, Лолита Милявская, Владимир Пресняков, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Виктория Дайнеко, Валерий Дидюля, Валерий Кипелов, Стас Пьеха, Пелагея, Михаил Шуфутинский, Анита Цой и другие деятели культуры.

Кроме того, ограничения коснулись телеведущего Леонида Якубовича, философа Александра Дугина, политологов Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова и Дмитрия Тренина, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова, телеведущей Даны Борисовой, звезды телеканала ТНТ Михаила Галустяна.

Также в санкционный список включен украинский футболист, бывший капитан национальной сборной Анатолий Тимощук, работающий в петербургском «Зените».

Рестрикции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград и другие меры. Ограничения должны действовать на протяжении 10 лет.

Ранее Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. В список священнослужителей вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской, а также Одесской и Буковинской епархий.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение президента Украины сатанизмом.