Зеленский ввел санкции против компаний из России и других стран Зеленский ввел санкции против 18 компаний, зарегистрированных в России, Кипре и других странах

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Под ограничения подпала в том числе компания «Альфастрахование». Его указ опубликован на сайте украинского президента.

Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в публикации.

В числе санкций значатся семь российских компаний, в том числе «Альфастрахование», «Альфастрахование — ОМС», «Альфастрахование — Жизнь», «АС Финанс», «АС Холдинг», «АБ Холдинг», «ЮНС-Холдинг», а также кипрские ABH Ukraine, Alfastrakhovanie Holdings, Fostar, люксембургская ABH Holdings и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Alfa Capital Holdings.

В рамках новых рестрикций, введенных на десятилетний срок, осуществляется блокировка всех имеющихся на Украине активов компаний, а также запрещается выведение капиталов за пределы страны.

В июне Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряда судей. В списке указаны 178 человек, почти все они имеют гражданство РФ. Срок действия рестрикций — пять лет.