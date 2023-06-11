Зеленский ввел санкции против 178 человек, включая главу КС России Зорькина

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряда судей. В списке указаны 178 человек, почти все они имеют гражданство РФ. Срок действия рестрикций — пять лет. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Ограничения предусматривают блокировку активов, запрещают проведение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.

В конце мая Зеленский подписал указ о введении санкций против 51 человека и 220 компаний, связанных с Россией. В списке оказались компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), а также ряд ученых и гендиректоров заводов и предприятий.

10 июня МИД Канады сообщил, что власти страны ввели санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, чиновников, министерств и ряда музеев Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Всего в черном списке страны оказались 24 физических и 12 юрлиц. Под ограничения Оттавы также подпали блогер Юрий Подоляка и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.