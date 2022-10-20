Украинки Тодоренко, Лорак и Повалий попали под санкции Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ани Лорак

Президент Украины ввел санкции против украинских певиц, живущих в России, Ани Лорак и Таисии Повалий. Также под санкции попала телеведущая Регина Тодоренко. Указ Зеленского опубликован 20 октября на сайте президента Украины.

Всего под санкции украинского президента подпал 2251 россиянин. Это, в частности, артисты Надежда Бабкина, Юлия Чичерина, Николай Басков, Ольга Бузова и рэпер Тимати. А также двоюродный брат российского президента Игорь Путин, жена и дочь главы МИД Сергея Лаврова, сын секретаря Совбеза Патрушева, жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Ограничения введены против родственников и высшего руководства Белоруссии, российских политиков, представителей властей новых российских регионов. Попали в санкционный список Зеленского гендиректор Первого канала Константин Эрнст, журналисты Наиля Аскер-Заде, Антон Красовский, Ольга Скабеева, Сергей Брилев.

Ранее сообщалось, что в черный список Зеленского включены 1374 компании и организации, а также около 2,5 тысячи россиян. Установленные рестрикции будут действовать 10 лет.