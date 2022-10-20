Зеленский ввел санкции против жены и дочери Лаврова

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против жены и дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Соответствующий документ был опубликован 20 октября на сайте офиса главы государства. Ранее стало известно, что в черный список включены 1374 компании и организации, а также около 2,5 тысячи россиян.

Установленные рестрикции будут действовать десять лет. В отношении Марии Лавровой и дочери главы российского МИД Екатерины Винокуровой введены 13 ограничительных мер, включая запрет на приобретение земельных участков и блокировку активов.

Ранее Зеленский ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных лиц. Вместе с главой государства под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова. К ним применяется полный бессрочный санкционный пакет, который среди прочего подразумевает полную блокировку активов и запрет въезда на территорию Украины.