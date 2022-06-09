Зеленский ввел санкции против Путина Зеленский ввел санкции против Путина, Мишустина, Пескова и ректоров 232 вузов России

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского лидера Владимира Путина. Вместе с главой государства под рестрикциями теперь находятся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова и другие высокопоставленные лица.

Всего в указе содержатся имена 34 политических деятелей. К ним применяется полный санкционный пакет, который среди прочего подразумевает полную блокировку активов и запрет въезда на территорию Украины. Согласно тексту документа, санкции в их отношении будут действовать бессрочно.

Зеленский также ввел рестрикции против 232 ректоров российских вузов. В списке все крупнейшие вузы России, в том числе и консерватории. Для каждого из руководителей действуют разные перечни санкций.

Запад ввел санкции против президента России еще в феврале. Тогда Песков назвал их «абсурдными» и «недальновидными», поскольку у Путина нет «никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год».

7 июня украинский президент заявил, что санкции Запада не подействовали должным образом на позицию России относительно спецоперации. Он также раскритиковал призывы стран — партнеров Киева к прекращению огня без определенных условий и добавил, что ряд стран, с одной стороны, поддерживают Украину, а с другой — «проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал».