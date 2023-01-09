Киркоров назвал Зеленского зайкой после попадания под санкции Киева

Фото: Соцсети

Музыкант Филипп Киркоров в социальных сетях обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после попадания в санкционный список страны и назвал его «зайкой». Артист прикрепил к своему посту кадры из видеоклипа на композицию «Просто подари», где одну из ролей исполнил сам Зеленский. На кадрах персонаж Киркорова дает легкий подзатыльник будущему украинскому лидеру, чтобы тот сидел ровно и действовал согласно сценарию.

Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя, — обратился к Зеленскому Киркоров.

Исполнитель выразил свое сожаление тем, что фанатичные люди «захватили пропагандистские и новостные повестки», не дают людям услышать своих родных и близких, альтернативные мнения и новости.

Зеленский 7 января подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искусств. Под рестрикции попали певец Филипп Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, телеведущая Жанна Бадоева и другие лица.