Метов, Губин, Варум: куда пропали российские звезды и почему

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Кай Метов

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин на концерте на стадионе «Динамо» объяснил отсутствие на мероприятии Анжелики Варум болезнью. Артистка не выступала с большими концертами больше года. Кто еще из российских звезд надолго пропал со сцены?

Куда пропала Анжелика Варум

Анжелика Варум исчезла из соцсетей 1 января 2022 года. Тогда она поздравила россиян с наступившим Новым годом, а после этого перестала выходить на связь. Спустя время артистка вернулась в соцсети и рассказала, что с ней происходило. Выяснилось, что певица была «шокирована» происходящими в мире событиями и не хотела ничего комментировать.

Однако после этого Варум все равно не вернулась к прежнему образу жизни. Звезду по-прежнему редко можно увидеть на мероприятиях и концертах. Она даже не посетила юбилейное шоу супруга Леонида Агутина, прошедшее 29 июля на московском стадионе «Динамо». Певец исполнил хит «Как не думать о тебе» без Варум, объяснив отсутствие жены болезнью.

Известно, что артистка находится в России и активно работает. Например, недавно она выступила в Иваново. Тогда в Сети появился снимок артистки после частной вечеринки. В кадре она предстала с продюсером Борисом Рубиновским.

Куда пропал Андрей Губин

Анжелика Варум не единственная, кто пропал из поля зрения зрителей и средств массовой информации. Например, заслуженный артист России Андрей Губин, который был популярен в 90-е и начале нулевых, тоже исчез со сцены. Позже музыкант признавался, что ушел с эстрады, так как «почувствовал себя некомфортно в этом мире».

«В 2004-м вышла песня „Ниже ростом только Губин“. Она меня задела. Я почувствовал себя некомфортно в этом мире, поэтому решил уйти в небольшой творческий отпуск. Путешествовал, потом мне предложили контракт на $150 тысяч как композитору. Деньги были, поэтому я на время ушел со сцены», — рассказывал Губин в программе Первого канала «Сегодня вечером».

Позже выяснилось, что уходу певца со сцены также поспособствовала болезнь. Еще в нулевых Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица», из-за которого он испытывает постоянные спазмы. По информации портала StarHit, певец потратил на лечение $70 тысяч. В октябре 2021 года Губин дал интервью радио «Комсомольская правда», в котором заявил, что «постепенно умирает».

«Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно», — говорил артист.

Куда пропал Кай Метов

Заслуженный артист РФ Кай Метов редко появляется на публике. Он приобрел популярность в 1993 году, когда выпустил трек Position № 2. В том же году артист написал композицию «Роза чайная» для Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, которая мгновенно стала хитом.

Помимо концертной деятельности, Метов занимался бизнесом, однако он не стал успешным. До 2014 года артист владел клубом «Кай Метов» в гостинице «Метрополь». Последний альбом Метова вышел в 2017 году. Сейчас певец иногда появляется на телевидении, но редко выпускает новые композиции. При этом музыкант по-прежнему дает концерты.

Куда пропала Анастасия Заворотнюк

С экранов также пропала звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Она состоялась не только как актриса, но и как телеведущая: вела программы «Танцы на льду» и «Две звезды». Учувствовать в театральных постановках и программах артистка перестала летом 2019 года. Тогда в СМИ появились слухи о проблемах со здоровьем Заворотнюк.

Настоящий диагноз знаменитости стал известен в мае 2020 года. Выяснилось, что у Заворотнюк глиобластома (опухоль мозга). С аналогичной болезнью боролась певица Жанна Фриске. С тех пор о состоянии здоровья Заворотнюк известно мало, так как семья актрисы не общается с представителями прессы и не делится подробностями лечения. Только дочь Заворотнюк Анна изредка комментирует состояние здоровья мамы в соцсетях, называя ее «бойцом».

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