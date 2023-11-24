Ушел от Макаревича, поддержал Россию: куда пропал певец Андрей Державин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Андрей Державин

Певец Андрей Державин обрел популярность в 90-е благодаря хитам «Не плачь, Алиса!», «Катя-Катерина» и многим другим. В двухтысячные он оставил сольную карьеру ради группы «Машина времени». В каких взглядах он не сошелся с артистом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чем сейчас занимается?

Почему Андрей Державин ушел из «Машины времени»

Андрей Державин в 90-е годы был одним из популярных артистов. Его песни становились хитами на протяжении 10 лет, пока в начале нулевых он не вошел в состав рок-группы «Машина времени». Ему предложили присоединиться к коллективу, когда тот остался без клавишника, и артист занял его место.

В группе Андрей Державин проработал 17 лет. С коллегами он разошелся мирно. В концертной программе «Машины времени» осталась песня его авторства «Эти реки никуда не текут». Тогда появились слухи, что артист был уволен лидером группы Андреем Макаревичем из-за того, что поддерживал воссоединение России с Крымом.

Позднее Макаревич разъяснил, что его не интересует, что думают участники коллектива о политике. По его словам, они с Державиным не могут назвать точной причины разрыва отношений, поскольку она отсутствует. Сам музыкант объяснил свое увольнение плотным гастрольным графиком.

«Просто в этом году начали пересекаться наши гастрольные графики, и мы решили, что лучше будет найти мне замену. Подводить друзей — не в моих правилах», — говорил он.

Чем сейчас занимается Андрей Державин

После ухода из группы «Машина времени» Державин воссоздал группу «Сталкер», которая впервые была создана им с друзьями в середине 80-х. Он вместе с автором песен Сергеем Костровым подготовил обновленную концертную программу, в которой были и старые хиты, и новые композиции. Они активно гастролируют с 2019 года.

Андрей Державин дает концерты сольно и в составе группы. Также он задействован в концертных программах музыкального издательства «Джем», где выходит на сцену вместе с артистами Дмитрием Маликовым, Линдой и группой «Мираж».

Песни Андрея Державина активно используются на телевидении. Так, в реалити «Четыре свадьбы» в качестве музыкальной заставки звучит его хит «Чужая свадьба». Также его композиции можно услышать в фильмах «Танцор», «Лузер», «Цыганки», «Женить миллионера».

Как Андрей Державин отзывается о России

Музыкант свое детство отчасти провел на Украине. В этой стране у него жила бабушка, к которой его отправляли во время каникул. По словам Державина, там у него осталось много друзей и хороших воспоминаний, однако сегодня он рад, что живет в России.

«Я очень рад, что я в этой стране живу. Рад, что я могу видеть, что происходит, и переживать все вместе со своими соотечественниками, с ними радоваться и грустить. На мой взгляд, это очень ценно», — сказал он изданию «Украина.ру».

Державин неоднократно получал предложения переехать жить и работать за границей, но каждый раз от них отказывался.

«Да, я уезжал, мы гостили там несколько дней, а потом... У нас с Костровым есть ненаписанная песня: „И уже через пару дней начинаю грустить о ней“. Я говорю: „Костров, это же про родину!“ Он-то о девушке писал. А я ему говорю: „Нет, это — о родине“», — отметил артист.

В октябре 2017 года Андрея Державина внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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