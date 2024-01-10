Последние новости о SHAMAN: Собчак позвала на интервью, Маршал поддержал Александр Маршал заявил, что SHAMAN устроили травлю из-за зависти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Заслуженный артист Российской Федерации Александр Маршал нашел причины, почему певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) устроили травлю на отечественной сцене. За что критикуют молодого исполнителя, пойдет ли он на интервью к Ксении Собчак?

Что сказал Маршал о травле SHAMAN

Маршал предположил, что негатив в адрес российского исполнителя начался из-за зависти. По мнению певца, звезды не хотели выходить с музыкантом на сцену, потому что тот своими концертами собирает стадионы, а они нет.

«Вот SHAMAN — что в его адрес звучит вообще? Это же те силы, о которых я сказал, они не хотят этого, они хотят другого, понимаете? Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал 60 тысяч человек в Лужниках, а они — нет?», — предположил Маршал в интервью «Абзац Медиа».

Как Агутин отреагировал на слухи о травле SHAMAN

В начале декабря звезды российской эстрады объявили SHAMAN негласный бойкот. Поводом подозревать других исполнителей в бойкоте Дронову на «Песне года» стало его мрачное настроение во время съемок.

Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин, прокомментировал разгоревшийся на «Песне года» скандал, связанный с SHAMAN. Он заявил, что съемки проходили в разное время, поэтому на сцену вышли не все артисты.

Агутин также отметил, что изначально не планировал участвовать в коллективном исполнении песни. По словам певца, никакой иной подоплеки не было, ее усмотрели СМИ, из-за чего произошел резонанс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

Что за скандал с «Песней года» и SHAMAN

Во время исполнения финальной песни селебрити, среди которых были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и Полина Гагарина, игнорировали Дронова, писал «Царьград». Отмечалось, что бойкот выражался в том, что именитые певцы старались не встречаться взглядом с Дроновым.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды якобы отказываются от участия в совместных выступлениях с SHAMAN, поскольку считают его неискренним, «абсолютно кремлевским продуктом».

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс раскритиковал звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с SHAMAN. По его мнению, произошедшее — не что иное, как «позор года». Лепс открыто поддержал молодого музыканта, подчеркнув, что некоторые из знаменитостей не были на передовой, поэтому им не следует рассуждать о патриотизме.

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — заявил Лепс

Пойдет ли SHAMAN на интервью к Собчак

9 января Дронов признался, что официальных приглашений на интервью от Собчак не получал, но отметил, что журналистка часто упоминала его в своих социальных сетях. По мнению музыканта, это может говорить о ее интересе к беседе с ним.

«В своих комментариях Ксения нет-нет да напишет про меня и что-то скажет. Мне так думается, что она была бы не против пообщаться», — заявил Дронов.

Собчак отреагировала на это заявление SHAMAN. Она пригласила его на интервью, но уверена, что певец откажется.

«Ярослав, официально приглашаю. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные (а не „неинтересные“) вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах», — написала журналистка 9 января в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

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