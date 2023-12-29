Агутин объяснил бойкот SHAMAN: почему возникли подозрения, что это было Пресс-служба Агутина отвергла бойкот SHAMAN на «Песне года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Представители российского музыканта Леонида Агутина опубликовали опровержение слухов об отказе певца появляться в одном кадре с коллегой Ярославом Дроновым (SHAMAN) на концерте «Песня года». Почему потребовалось специальное объяснение, что рассказал Агутин, почему его подозревали в бойкоте SHAMAN?

Почему Агутина заподозрили в бойкоте SHAMAN

Пресс-служба музыканта отреагировала на публикации в Telegram-канале «ЭТО ДРУГОЕ», который ведет белорусский журналист Станислав Яськевич. Телеканал «Царьград» распространил слова журналиста об Агутине.

«Еще один резидент Майями — Леонид Агутин — отказался появляться в одном кадре с SHAMAN», — объявил Яськевич.

Позже «Царьград» сообщил, что запись белорусского шоу «Песня года» якобы обернулась скандалом.

«Звезды, среди которых были Киркоров, Валерия, Ревва и Гагарина, полностью игнорировали SHAMAN и старались не встречаться с ним взглядом. Только лишь Николай Басков изредка поглядывал в сторону молодого исполнителя. А Леонид Агутин в принципе отказался выходить на одну сцену с SHAMAN, потому что „петь с ним — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“», — пишет «Царьград».

У белорусского журналиста Яськевича подобных заявлений нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

Как объяснил Агутин отказ выступать с SHAMAN

Пресс-служба Леонида Агутина на официальном сайте певца опровергла эти сообщения спустя почти месяц.

«Широко распространенная цитата „Агутин и вовсе сказал, что „петь с ним (с SHAMAN) — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой“ является ложью. Музыкант Леонид Агутин никогда не произносил данную фразу», — объявили у Агутина.

На самом деле съемки «Песни года — 2023» проходили в течение нескольких дней. Агутин не планировал участвовать в совместных выступлениях с SHAMAN, а вместо этого в другой день принял участие в записи песни «Мир зеленого цвета» с музыкантом Jony.

Был ли бойкот SHAMAN

Поводом подозревать других исполнителей в бойкоте Ярослава Дронова на «Песне года» стало его мрачное настроение во время съемок.

Кроме того, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды якобы отказываются от участия в совместных выступлениях с SHAMAN, поскольку считают его неискренним, «абсолютно кремлевским продуктом».

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