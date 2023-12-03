Хмурый SHAMAN пришел на «Песню года» на фоне бойкота артистов: как это было

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пришел на «Песню года» на фоне бойкота артистов. Почему он был хмур, как прошла премия, что известно о конфликте с Владимиром Киселевым?

Почему SHAMAN хмурился

На кадрах с премии «Песня года» одетый в черное артист позирует с нахмуренными бровями. В Сети предположили, что таким образом исполнитель попытался казаться на снимках серьезнее и брутальнее.

«Что ж так бровки хмурит для фото», — написал один из пользователей.

На распространивших фото SHAMAN не один — рядом с ним были два «телохранителя», один из которых держит чемодан с российским флагом, где, по словам артиста, находится «та самая кнопка».

«Это тот самый чемоданчик, который следует со мной неотступно», — сказал певец.

После этого журналисты попросили исполнителя открыть кейс. Сначала SHAMAN согласился, однако потом все же решил сохранить интригу — и пригласил всех на свой сольный концерт в марте.

Что за конфликт SHAMAN с Киселевым

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется Дронов. По его словам, артисты видят неискренность SHAMAN на сцене. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

«Мы приглашали его и не раз, и сюда [на „Золотой граммофон“], и на программы, которые делает „Русское радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — сказал Киселев на премии «Золотой граммофон».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Киселев

Правда ли, что SHAMAN нелюбим в кругу звезд

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин говорил, что песни SHAMAN его не цепляют. Певица Лайма Вайкуле в свою очередь критиковала артиста за «крики в песнях».

В августе 2022 года комик Александр Гудков выпустил пародию на клип SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий». Певец в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни.

По мнению SHAMAN, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус».

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не поверили, что исполнитель раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из песен музыканта состоялась на федеральном канале. Также Прусикин назвал образ певца «сюрреалистичным».

Как прошла «Песня года»

Гостями фестиваля помимо SHAMAN стали телеведущая Лера Кудрявцева, певец Сергей Лазарев, поп-король Филипп Киркоров, Родион Газманов, Лолита, Николай Басков, Алёна Блин, Анастасия Волочкова, Юрий Антонов, Ольга Бузова, Лариса Долина и другие.

Кудрявцева поделилась с журналистами на ковровой дорожке тремя секретами красоты. По ее словам, эксперты по макияжу, стилю и укладке волос помогают ей выглядеть лучше.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Лазарев в беседе с прессой заявил, что главными артистами России в 2023 году можно назвать певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину, а также начинающего исполнителя Ваню Дмитриенко. Композиции этих исполнителей часто занимали высокие строчки в музыкальных чартах.

В разговоре с прессой Киркоров заявил, что трек «Королева», записанный совместно с певицей Люсей Чеботиной, является главной песней 2023 года. Музыкант на ежегодном фестивале «Песня года» рассказал, что эта композиция имеет для него особое значение.

Иной точки зрения придерживается SHAMAN. Он назвал песней года гимн России и свой трек «Я русский».

В контексте проведения «Песни года» с участием SHAMAN, о его бойкоте со стороны артистов говорить не приходится.

Кто поддерживает SHAMAN

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что SHAMAN не просто талантливый артист, но и патриот. Он подчеркнул, что у «народную любовь отнять нельзя, а она определенно у него есть.

«SHAMAN вовремя оказался в нужное время в нужном месте. Как к артисту у меня нет к нему никаких претензий. У меня нет никаких сомнений, что он так же, как и певец Олег Газманов, к примеру, является патриотом своей страны», — прокомментировал продюсер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

Сам певец рассказал, что его связывают с певцом Григорием Лепсом теплые дружеские отношения. По словам SHAMAN, они часто встречаются на крупных мероприятиях и устраивают долгие беседы. Сам Лепс отзывался о Дронове положительно, отмечая неординарность музыки SHAMAN. По словам артиста, он и Дронов — близкие по духу люди, которые думают схожим образом.

Своим преемником SHAMAN считает и российский певец Олег Газманов. Он рассказал, что на первой же встрече посоветовал певцу «спилить» дреды, поскольку складывался не тот образ.

Недавно режиссер Никита Михалков назвал российского исполнителя прекрасным певцом. Он добавил, что не имеет ничего против творчества артиста. С ним согласен и заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.

О способностях SHAMAN также высоко отзывалась художественный руководитель проекта «Фактор А» народная артистка СССР Алла Пугачева. SHAMAN хвалила и Пелагея. Она назвала его голос особенным.

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