«Ничего не имею против»: Михалков высказался о SHAMAN Михалков назвал SHAMAN прекрасным певцом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Режиссер Никита Михалков назвал российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) прекрасным певцом, передает корреспондент NEWS.ru c Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он добавил, что не имеет ничего против творчества артиста.

Прекрасный певец. Ничего не имею против, — сказал Михалков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что SHAMAN списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет», проанализировав диплом артиста.

В Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных сообщили, что проверяли на плагиат дипломную работу певца. В пресс-службе РАМ заявили, что по результатам проверки вокалист был допущен к защите дипломного реферата.

До этого сообщалось, что в 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМа, SHAMAN стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.

Концертный директор певца Сергей Лавров до этого заявил, что SHAMAN получает за один концерт от 2 млн до 3 млн рублей. По его словам, у артиста также одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от €50 тысяч до €100 тысяч. По словам концертного директора, среди российских знаменитостей Ярослав Дронов по заработкам «не номер один».