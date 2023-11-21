SHAMAN должен Лепсу денег: какие у них отношения, при чем здесь корпоративы SHAMAN признался, что должен денег Лепсу за исполнение его песен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов), рассказал, что должен Григорию Лепсу денег. На что артист «занимал», какие у звезд отношения?

За что SHAMAN должен Лепсу денег

Певец рассказал, что до карьеры в шоу-бизнесе исполнял композиции артиста, подрабатывая в ресторане на различных мероприятиях. SHAMAN в шутку сказал, что должен Лепсу большую сумму, ведь пел его «драйвовые песни».

«Я ему неоднократно говорил, когда мы виделись первые разы: „Я столько денег вам должен“. Потому что, когда я работал в ресторане, я очень много песен перепел. И музыка, драйв, напор [Лепса] очень мне близки. Да и вообще его жизненная позиция», — сказал SHAMAN в эфире шоу «Команда» онлайн-кинотеатра KION

Какие отношения у SHAMAN и Лепса

Артист рассказал, что его связывают с Лепсом теплые дружеские отношения. По словам SHAMAN, они часто встречаются на крупных мероприятиях и устраивают долгие беседы.

«С Григорием мы познакомились в конце прошлого лета. Как-то сразу нашли общий язык. Постоянно пересекаемся, заходим друг к другу в гримерки. У нас вообще какие-то теплые отношения сложились. Думаем над тем, чтобы сделать какую-то совместную работу», — поделился SHAMAN.

Артист в беседе с Татьяной Навкой отметил, что с Лепсом они обсуждают все от музыки до философии, однако не затрагивают религиозные вопросы. Лепс даже подарил SHAMAN нательный крест, который певец не носит, но держит при себе в чемодане.

Сам Лепс отзывался о Дронове положительно, отмечая неординарность музыки SHAMAN. По словам артиста, он и Дронов — близкие по духу люди, которые думают схожим образом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

«Несколько раз слышал его сольные выступления. Очень приличные выступления, есть белые пятна, но они есть у всех. <...> Парень он интересный, без понтов, без гнили», — сказал исполнитель.

Он вспомнил, как в 2022 году вместе с другими артистами исполнил композицию SHAMAN «Встанем». Лепс признался, что с удовольствием вновь бы поработал с певцом и создал бы интересный совместный проект.

Кто из звезд поддерживает SHAMAN

Своим преемником SHAMAN считает и российский певец Олег Газманов. Он рассказал, что на первой же встрече посоветовал певцу «спилить» дреды, поскольку складывался не тот образ.

«Для меня Ярослав Дронов — это надежда. <...> И вот этот вялотекущий наш шоу-бизнес наконец-то рванет так же, как Ярослав. <...> Хотелось бы видеть тех, кто говорит о россиянах, живущих в нашей стране», — сказал Газманов.

SHAMAN в свою очередь назвал артиста мудрейшим человеком, который передал ему огромный опыт. По словам певца, он часто видится с Газмановым на общих мероприятиях,

Недавно режиссер Никита Михалков назвал российского исполнителя прекрасным певцом. Он добавил, что не имеет ничего против творчества артиста.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — сказал Михалков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

С ним согласен и заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский. Он читает то, что Дронов серьезно относится к тому, какую музыку он делает и о чем говорит со зрителем. Кроме того, он бы хотел записать дуэт с SHAMAN. Певица Любовь Казарновская отмечала, что музыкант смог прославиться, поскольку «подобрал код к россиянам, хорошо считав текущее время».

О способностях SHAMAN также высоко отзывалась художественный руководитель проекта «Фактор А» народная артистка СССР Алла Пугачева. Недавно Примадонна снова вспомнила об исполнителе.

«P. S. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо. Алла Пугачева», — писала она в соцсетях.

SHAMAN хвалила и Пелагея. Она назвала его голос особенным. Заслуженная артистка РФ считает, что работа с Дроновым была одним из лучших союзов в рамках ее наставничества в проекте «Голос».

В 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМ, SHAMAN стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.

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