«Дерзкая песня»: SHAMAN раскрыл детали будущего дуэта с Лепсом Певец SHAMAN рассказал, что готовится записать дуэтом с Лепсом «дерзкую песню»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал NEWS.ru, что готовится записать с Григорием Лепсом «дерзкую песню». Артист уточнил, что написал эту композицию в декабре прошлого года и продолжает работать над ней с учетом нового, дуэтного исполнения. По словам SHAMAN, эта песня не будет патриотической.

Нас [с Григорием Лепсом] познакомил мой концертный директор Александр Качан. Но как оказалось, Григорий уже знал обо мне. Он мне сделал подарок — подарил крест, у него же ювелирный дом. И он, как говорится, в знак начала нашего творческого союза, нашего знакомства сделал мне такой подарок, — рассказал SHAMAN.

Он отметил, что песня была написана в декабре прошлого года, но пока не готова. Но показанные наработки Лепсу, по словам SHAMAN, понравились.

Дуэтная песня отличается от сольной тем, что в дуэте нужно учитывать пожелания [обоих исполнителей]. И я «подшиваю» эту песню. Знаете, как костюм — чтобы он тютелька в тютельку сел. Для этого требуется какое-то время. Не могу сказать точно, сколько. Но я уверен, что всё состоится, — высказал уверенность музыкант.

SHAMAN заявил, что его совместная песня не будет патриотической, подчеркнув, что такого жанра для него не существует.

Есть песни, которые искренне от души [написаны и исполнены], которые пробирают, которые о том, что накипело, что у меня внутри сидит. А какой это жанр, я предоставляю разбираться критикам, — сказал певец.

Ранее SHAMAN назвал клип-пародию Гудкова «Я узкий» рекламой его песни «Я русский». По мнению автора оригинальной композиции, выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни. SHAMAN подчеркнул, что «хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», и назвал Гудкова поклонником его творчества.