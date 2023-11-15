Моргенштерна позвали на СВО: где он сейчас, вернется ли в Россию Выступление Моргенштерна в зоне СВО назвали условием его возвращения в РФ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может вернуться в Россию, если выполнит несколько условий, заявили в движении «Ветераны России». Что это за условия, хочет ли артист вернуться на родину, чем зарабатывает за рубежом и почему отменили его концерт в Дубае?

Что сделать Моргенштерну, чтобы вернуться в Россию

Чтобы артист мог вернуться на родину, ему необходимо поехать выступать в зону СВО, убрать из песен весь мат и взять за пример певца SHAMAN. Об этом заявили в общественной организации «Ветераны России».

«Приезжай, Алишер, не пугайся повесток, в России действует и добровольная служба. Если ты готов развернуться в сторону патриотического воспитания, встать на путь исправления, убрать из своего лексикона нецензурную брань, петь патриотические песни, как, например, певец Шаман, мы готовы протянуть руку, впереди очень много работы с молодежью, но в конструктивном русле», — сказал председатель движения Ильдар Резяпов.

В «Ветеранах России» считают, что «чем ближе разгром Украины, тем больше будет таких раскаивающихся».

Моргенштерн покинул Россию в феврале 2022 года после жалобы активистов общественной организации «Ветераны России». Поводом стали его слова в интервью Ксении Собчак о смысле празднования Дня Победы. Позже музыкант признался, что в США ему не понравилось.

Чем зарабатывает Моргенштерн за рубежом

После отъезда за границу российский рэпер проживает в Дубае и активно гастролирует: в 2023 году он провел по меньшей мере 11 крупных концертов, в том числе на Кипре, в Тель-Авиве, в турецком Кемере, Таллине и Риге.

Кроме того, музыкант зарабатывал другим способом: как сообщает Telegram-канал «Курятник», билеты на публичное интервью Алишера с Ксенией Собчак стоили от 25 до 100 тысяч рублей, и общая их стоимость составила около 10 млн рублей. Собчак при этом в ходе интервью реализовала 8 рекламных интеграций, которые принесли ей еще порядка 9 млн рублей, а в выпуске Моргенштерна были проданы две рекламные интеграции стоимостью 1,6 млн рублей, отмечает канал.

«Мы поговорили о России и политике: он расскажет, зачем хочет заняться сексом с Мизулиной, как сильно скучает по родине и готов ли ради камбэка поехать в Донбасс. (Спойлер: такой вариант Алишер рассматривает.) И прав ли был Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), когда писал, что кенты развели Моргена? На что живет Алишер в Эмиратах, почему он „бухал“ больше года и кто вытащил его из депрессухи? Ответы — в нашем интервью, уже на канале», — анонсировала интервью Собчак в соцсетях.

Генеральным спонсором интервью Моргенштерна и Собчак стал новый сервис знакомств Twinby, поэтому интервью было реализовано в формате «свидания». Точная стоимость амбассадорского контракта остается в секрете, однако, по оценкам экспертов, пишет «Курятник», за «свидание» звезды получили $300 тыс. на двоих.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Почему отменили концерт в Дубае

Telegram-канал Mash 15 ноября сообщил, что концерт артиста в Дубае в клубе Billionaire, который должен был состояться 10 ноября, был отменен. Выступление сорвалось за несколько часов до начала: артист в соцсетях выложил фотографию градусника с температурой 40,3 градуса, предупредил гостей об отмене своего выступления, но предложил все же прийти на мероприятие и повеселиться.

«По нашей информации, правительство ОАЭ закинуло артиста в блэк-лист из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Ровно через сутки после публикации нового интервью Ксении Собчак, в котором он сам хвастался простотой обхода арабских ограничений», — говорится в сообщении.

Концерт был отменен спустя сутки после публикации нового интервью с Ксенией Собчак, в котором артист рассказывал о возможностях обхода ограничений в ОАЭ.

16 ноября у Моргенштерна должен состояться концерт в казахстанском городе Алма-Ата. Стоимость билетов начинается от 47,8 тыс. тенге ($103) и доходит до 573,6 тыс. тнг ($1237).

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