Моргенштерну назвали три условия для возвращения в Россию Выступление Моргенштерна в зоне СВО назвали условием для возвращения в Россию

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Активисты движения «Ветераны России» обратились к рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с предложением вернуться в Россию и не бояться повестки в армию, если он выступит в зоне СВО, сообщается на сайте организации. Также исполнитель должен убрать нецензурную лексику из своих треков и начать брать пример с певца SHAMAN, отметили активисты.

Если он готов развернуться в сторону патриотического воспитания, встать на путь исправления, убрать из своего лексикона нецензурную брань, петь патриотические песни, как, например, певец SHAMAN, мы готовы протянуть ему руку, впереди очень много работы с молодежью, но в конструктивном русле. <...> Приезжай, Алишер, не пугайся повесток, в России действует и добровольная служба, — отметил председатель движения Ильдар Резяпов.

Ветеран боевых действий, доброволец СВО Резяпов подчеркнул, что возвращение музыканта не должно стать «топтанием священной донецкой земли ради отпущения грехов». По его словам, на передовой считают, что «чем ближе разгром Украины, тем больше будет таких раскаивающихся».

Ранее правительство ОАЭ внесло Моргенштерна в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Через сутки после интервью артиста Ксении Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.