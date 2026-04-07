07 апреля 2026 в 05:20

В России призвали освободить от призыва одну категорию граждан

Глава ВР Резяпов призвал освободить от призыва добровольцев СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал освободить от призыва добровольцев, участвовавших в специальной военной операции в составе частных структур. В беседе с NEWS.ru он отметил, что существующая правовая брешь лишает права на освобождение от срочной службы граждан, которые реально принимали участие в боевых действиях и имеют награды.

Мы призываем закрыть правовую брешь из-за которой, по нашему мнению, добровольцы, прошедшие СВО в составе частных структур, оказывающих содействие ВС РФ, до сих пор не имеют права на освобождение от срочной военной службы. Движение направило официальные обращения в адрес президента России [Владимира Путина], председателя Госдумы [Вячеслава Володина], министра обороны [Андрея Белоусова] и председателя Верховного суда [Игоря Краснова]. По действующему законодательству освобождение от призыва на срочную службу предоставляется только тем добровольцам, которые воевали в составе формирований, созданных в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обороне», — пояснил Резяпов.

Он добавил, что «Ветераны России» не предлагают «амнистию для уклонистов». По словам главы ВР, движение просит признать воинский долг выполненным для тех, кто реально держал оружие и прикрывал товарищей.

Движение не предлагает амнистию для уклонистов. Мы просим одного, если гражданин реально участвовал в боевых действиях, если есть свидетели, награды, записи в СМИ или хотя бы справка от боевого командира, его воинский долг перед страной выполнен. Неважно, был ли у тебя на рукаве шеврон официального добровольческого отряда Минобороны или ты воевал в составе частной структуры, оказывающей содействие Вооруженным силам РФ, потому что в тот момент другого выбора не было. Важно, что ты держал оружие, прикрывал товарищей и не отступил, — подытожил Резяпов.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил внедрить автоматизированную систему распределения санаторно-курортных путевок для бойцов специальной военной операции через «Госуслуги», создав прозрачную электронную очередь. По его словам, инициатива направлена на устранение бюрократических барьеров, с которыми сталкиваются инвалиды боевых действий при попытке получить реабилитацию.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

