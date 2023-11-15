Концерты Моргенштерна в Дубае отменили после интервью с Собчак Mash: Моргенштерна внесли в черный список в ОАЭ из-за статуса иноагента в РФ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что правительство ОАЭ внесло российского исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. По данным канала, через сутки после интервью артиста Ксении Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты, говорится в сообщении.

Mash сообщает, что отмена выступления артиста в Дубае произошла за несколько часов до его начала, на площадку позвонили из службы безопасности, сам музыкант сослался на плохое самочувствие и высокую температуру. Однако организаторы концертов в разговоре с Mash подтвердили информацию о проблемах с выступлениями. По информации канала, теперь исполнитель может давать лишь частные концерты на территории ОАЭ без анонсов и продажи билетов.

Ранее Моргенштерн назвал артиста SHAMAN продюсерским проектом и заявил, что в него были вложены большие деньги. Рэпер подчеркнул, что творчество исполнителя стало популярным потому, что в стране началась волна патриотизма, и назвал коллегу прекрасным явлением в шоу-бизнесе.

По мнению Моргенштерна, феномен SHAMAN заключается в том, что он охватил сразу несколько аудиторий, ему удалось стать популярным среди патриотов страны и тех, кто над ними иронизирует. Моргенштерн также высоко оценил клип коллеги «Я русский!», сообщив, что эта работа достойна аплодисментов.