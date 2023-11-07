Моргенштерн объяснил секрет феномена SHAMAN, назвав его прекрасным явлением Моргенштерн назвал SHAMAN продюсерским проектом

Фото: Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Российский певец Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» назвал артиста SHAMAN продюсерским проектом и заявил, что в него были вложены большие деньги. Рэпер подчеркнул, что творчество исполнителя стало популярным потому, что в стране началась волна патриотизма, и назвал коллегу прекрасным явлением в шоу-бизнесе.

По мнению Моргенштерна, феномен SHAMAN заключается в том, что он охватил сразу несколько аудиторий, ему удалось стать популярным среди патриотов страны и тех, кто над ними иронизирует. Моргенштерн также высоко оценил клип коллеги «Я русский!», сообщив, что эта работа достойна аплодисментов.

Исполнитель посоветовал коллеге больше экспериментировать в творчестве, чтобы удерживать лидирующие позиции. Моргенштерн также отметил, что сам он никогда не затрагивал политику в творчестве, потому что не хочет «ставить себе рамок». В качестве примера певец привел рэпера Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который подвергся критике своих же поклонников после совместного трека с артистом, который ранее выступал в Крыму.

Моргенштерн отметил, что сам он никогда не делал политических заявлений, политика не для него.

Ранее Моргенштерн предположил, что Собчак может быть тайным агентом спецслужб. По словам рэпера, телеведущая пообещала ему хорошие заработки на родине и заверила, что у него не будет проблем после возвращения в Россию. Моргенштерн попросил Собчак не вербовать его, заявив, что вернется в РФ, когда захочет сам.