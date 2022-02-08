«Эмигрировал окончательно»: Моргенштерн продал имущество и бизнес в России

Сразу два источника сообщили NEWS.ru, что рэпер Моргенштерн, уехавший в ОАЭ после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возможной торговле наркотиками музыкантом в соцсетях, решил не возвращаться в Россию. Информацию об окончательном переезде исполнителя в Дубаи на ПМЖ подтвердили представитель международной компании «Premium Dubai» , помогающей вип-россиянам с отдыхом, оформлением необходимых документов и обустройством в Дубае, и брат Моргена Максим, который пишет музыку и снимает клипы под фамилией Штерн. Подробности эмиграции Моргенштерна и мнение его друзей о будущей судьбе музыканта — в материале NEWS.ru.

Брат рэпера Макс Штерн в беседе с NEWS.ru рассказал, что Алишер уже распродал почти всё имущество и бизнес в России и приобрёл дом на берегу Персидского залива. Говорить о причинах эмиграции Моргенштерна его родственник отказался.

Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно (причины переезда Моргена. — NEWS.ru) я полномочий не имею. Можете написать, что он оставил вместо себя меня — теперь я буду рвать музыкальные чарты в России. Если без шуток, то у брата своя аудитория, которая его любит, у меня — своя , — подчеркнул Макс Штерн.

По мнению подруги Моргена блогера Кристины Босс, причина эмиграции исполнителя очевидна: нежелание объясняться с правоохранительными органами. Она уверена, что музыкант сможет заниматься развитием своей карьеры и находясь за рубежом.

Моргенштерн vk.com/morgenshtern

Да, я знаю, что Алишер распродаёт всю недвижимость и бизнес в России. Общество точно ничего не потеряет в связи с его отъездом. Наоборот, надеюсь, молодёжь будет меньше сходить с ума — особенно парни, которые красят ногти. Эта мода пошла от него. А Морген будет скучать по России, безусловно, — предположила Кристина Босс.

Как рассказал NEWS.ru другой друг Моргенштерна блогер и психолог Илья Саглиани, «писать песни он может откуда угодно, у него прогретая публика, которая всё равно будет его слушать, скачивать треки, где бы Морген ни находился». При этом Илья Саглиани отметил, что не одобряет эмиграцию рэпера.

Я точно знаю, что он любит Россию и хотел бы жить здесь: где родился, там и пригодился. Но получилось, как получилось, — заявил Илья Саглиани.

С ним солидарна блогер Елена Картсс. По её мнению, «Моргенштерн за границей не пропадёт», поскольку сочинять музыку, записывать новые клипы, треки и выступать перед публикой в наше время можно из любой точки мира.

Думаю, Алишера ждёт новый триумф за рубежом. Ну или он просто будет жить в своё удовольствие. Так или иначе он уже достиг невиданных высот в шоу-бизнесе, заработал кучу денег. Может себе позволить и «почилить» (отдыхать, ничего не делать. Модный сленговый глагол. — NEWS.ru), — считает блогер Елена Картсс.

Блогер Илья Саглиани добавил, что у брата Моргенштерна Макса Штерна есть все шансы громко заявить о себе в музыкальной индустрии. Однако он усомнился, что тому удастся занять место Алишера в его отсутствие. Также Саглиани рассказал, что в настоящее время братья записывают общий трек. Из российского шоу-бизнеса Моргенштерн совершенно точно уходить не собирается, резюмировал Илья Саглиани.