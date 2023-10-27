Собчак пришла к Моргенштерну на «свидание», которое провалилось Появилось видео встречи Собчак и рэпера Моргенштерна в Дубае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак встретилась с рэпером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Дубае, пишет Telegram-канал «Самые сливки». По его данным, билеты на открытое интервью, которое преподносилось как «свидание» с артистом, так и не раскупили.

На видео видно, как Моргенштерн встречает Собчак у лифта. За тем, как они приветствуют друг друга в объятии, наблюдают собравшиеся там же журналисты.

Собчак и Моргенштерн долго вели публичные переговоры, пытаясь договориться об условиях интервью. Беседа с журналисткой два года назад обернулась для рэпера скандалом из-за высказывания о Дне Победы. Артист тогда заявил, что «вообще не понимает этого праздника», после чего на него ополчилась общественность, а глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить Моргенштерна на предмет оскорбления памяти защитников Отечества. Опасаясь уголовного преследования, рэпер покинул Россию, после чего обвинял Собчак в том, что после их интервью больше не может вернуться на родину.

Интервью-реванш все же согласовали, договорившись провести его в люксовом отеле Raffles в Дубае 26 октября. Моргенштерн настаивал, чтобы Собчак была «без своего наушника», журналистка согласилась приехать без команды, но выдвинула условие, чтобы за их беседой наблюдала публика. Билеты можно было приобрести по цене от 25 до 100 тысяч рублей. СМИ писали, что встреча может принести обоим 12 млн рублей чистой прибыли, не считая рекламных интеграций.

Однако в последний момент интервью сорвалось. За несколько часов перед этим на «свидание» не было продано и половины билетов, но уже к вечеру оставалось только четыре свободных места по 50 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Собчак и Моргенштерн случайно пожертвовали средства палестинскому движению ХАМАС. По данным канала, владельцы отеля Raffles в Дубае, где журналистка и рэпер арендовали площадку для интервью, перечисляют часть своих доходов на поддержку ХАМАС.