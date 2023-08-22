Моргенштерн пожалел, что уехал из России Рэпер Моргенштерн попросил прощения за то, что покинул Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. В своем YouTube-канале он заявил, что скучает по родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты.

Музыкант рассказал, что в США ему не понравилось и он не стал бы там никогда жить. По его словам, он пытался покорить американскую публику и записать треки с местными коллегами, но не вышло.

Также Моргенштерн выразил надежду, что за время отсутствия еще не потерял связь с родной публикой.

В июне рэпера оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в трех публикациях в Telegram-канале.

Его адвокат Александр Никитин тогда заметил, что его подзащитный писал их за пределами России и поэтому оштрафовать его нельзя. Однако представитель Роскомнадзора настаивала на том, что когда гражданину инкриминируется не действие, а бездействие, правонарушение фиксируется по месту регистрации, а не по месту фактического пребывания.

Тем временем адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что планирует обжаловать решение Савеловского суда Москвы о штрафе на основании того, что музыкант не мог совершить административное правонарушение, потому что в тот момент не находился в России.