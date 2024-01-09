Певец Шарлот написал патриарху Кириллу: как нагрешил, за что извиняется Baza: Шарлот пообещал патриарху Кириллу петь патриотические песни

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Эдуард Шарлот

Скандально известный певец Эдуард Шарлот написал покаянное письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором заявил, что хотел бы искупить свою вину. В чем покаялся Шарлот, что он пишет, за что его судят?

В чем покаялся Шарлот, почему извиняется

Telegram-канал Baza сообщил, что Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу около двух недель назад. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и «готов искупить вину».

«Кроме того, как написал Шарлот, находясь в СИЗО, он „активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать“, но для этого просит выпустить его на волю», — пишет Baza.

Ранее Шарлот публиковал в соцсетях ролик, на котором он портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха. О реакции патриарха Кирилла или РПЦ на покаяния певца пока неизвестно.

Отец певца Валерий Шарлот рассказал РИА Новости, что письмо он отправил по просьбе сына до Нового года.

«Он покаялся. Он считает [свои действия] некоторым помутнением и извиняется перед патриархом, тем более что он крещеный. Ответа пока не поступало», — рассказал Шарлот-старший.

Фото: t.me/SPbGS Эдуард Шарлот

За что судят Шарлота

После провокативных действий Шарлота после отъезда за рубеж (находясь в Ереване, певец сжег свой паспорт) родина встретила певца тремя уголовными делами — два дела по статье за реабилитацию нацизма и еще одно по статье за оскорбление чувств верующих. После за сожжение паспорта было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов».

Пытаясь извиниться, Шарлот в зале суда прочитал стих, посвященный России, со словами «прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу». Несмотря на раскаяние, суд арестовал его до 24 января.

По совокупности статей певцу может грозить до 6 лет лишения свободы. Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru выразил сомнения в том, что Шарлоту удастся избежать наказания: он предположил, что «решение по [подобным делам] принимается не в тех кабинетах и задолго до того, как начинается судебное разбирательство».

Как Шарлоту предлагали искупить вину

Задержание и арест после возвращения в Россию в ноябре 2023 года привлекли внимание к Эдуарду Шарлоту. Высказывались предположения, что он мог бы искупить свою вину: например, как предложил глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, пойти добровольцем в СВО.

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