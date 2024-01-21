SHAMAN прояснил, кому посвящена песня «Живой» SHAMAN заявил, что песня «Живой» посвящена России и ее героям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

SHAMAN заявил, что песня «Живой» посвящена России и «всем, кто страдает за правду», а также привел в пример высказывание президента страны Владимира Путина. Певец подчеркнул, что новая композиция создана в то время, «когда страна идет к победе», пишет издание «Подъем».

Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент, болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Песня и клип «Живой» вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе, — сказал он.

Так певец прокомментировал появившуюся в Сети версию, что клип на песню «Живой» посвящен оппозиционеру Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. Певец считает, что «все выковыряли из носа и размазали по своим Telegram-каналам».

Клип SHAMAN «Живой» получил огромную популярность в Сети и набрал более 1 млн просмотров всего за сутки (на утро 21 января в YouTube клип посмотрели более 1,8 млн раз). Он начинается словами «Всем, кто пострадал за правду, посвящается». Дронов выступает лирическим героем, за которым в тюремную камеру приходят облаченные в черные робы фигуры, чтобы отвести его на поругание и казнь.

Ранее журналистка Ксения Собчак пригласила SHAMAN на интервью. До этого артист рассказал, что согласился бы с ней или блогером Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на беседу.