SHAMAN поставили в пример Киркорову: что вернет поп-короля на ТВ и сцену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Народном артисту России Филиппу Киркорову посоветовали равняться на SHAMAN (Ярослав Дронов). На что должер обратить внимание поп-король, поможет ли ему это вернуться на ТВ и сцену?

Почему SHAMAN поставили в пример Киркорову

Блогер Вадим Манукян считает, что причиной бойкота, объявленного поп-королю в Россси, стала не «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, а несдержанный нрав артиста. В этом контексте журналист противопоставил именитому певцу Дронова, который, по его словам, не скандалит и правильно реагирует на негатив в свою сторону.

«Ярослав не скандалит, прекрасно реагирует на негатив в свою сторону, у него хорошее чувство юмора. SHAMAN оказался на голову выше Филиппа Киркорова, которому стоит вспомнить, каким он был в молодости, иначе его ждет закат карьеры», — заявил Манукян в беседе с изданием «Абзац».

Кроме того, журналист считает, что прежний образ Киркорова публике набил оскомину. Блогер отметил, что теперь поп-королю не удастся превращать скандалы в пиар, ведь любая последующая скандальная история может стать гвоздем в крышку гроба карьеры артиста.

«Прежний Филипп Бедросович публике не нужен. У него взрывной характер, а народный артист России должен соответствовать своему званию. Сегодня недостаточно один разок поехать в Донбасс, ситуация давно поменялась. Ему стоит быть искренним со своей страной. Тем более в топе давно не он, а SHAMAN, ставший примером патриотичного певца.

Кому еще посоветовали брать пример с SHAMAN

Патриотическую позицию и искренность Дронова оценил не только Манукян, но и российские зрители. Недавно они пристыдили певицу Полину Гагарину, которая ушла из студии во время первого съемочного дня шоу «Голос». Артистке напомнили, как она отвернулась от исполнителя на «Песне года».

«Я считаю, что Гагарину следует гнать отовсюду, особенно от работы с молодежью. Ну-ка, как она подло отвернулась от SHAMAN на „Песне года“!» — написал один из пользователей в соцсетях.

«Мне Гагарина никогда не нравилась, а после записи концерта „Песня года“ не слушаю её совсем, мерзко и подло себя вела в отношении нашего любимца и патриота Ярослава [Дронова]», — поддержал другой.

После скандала на «Песне года» за SHAMAN заступался и народный артист России Григорий Лепс. Он назвал «испуганными патриотами» звезд, которые отказались петь на одной сцене с Дроновым, и подчеркнул, что некоторые из знаменитостей, объявивших «бойкот» Дронову, не были на передовой, поэтому им не стоит говорить о патриотизме.

«Это („Песня года“. — NEWS.ru) позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — заявил тогда Лепс.

Как Киркоров «отмывается» от «голой» вечеринки

После участия в «голой» вечеринке поп-король принес извинения. Он заявил, что осознает свою ошибку, и пообещал впредь более тщательно относится к выбору мероприятий, которые он посещает.

«Заглянул на пять минут, и теперь мое имя громче других гремит в одной небезызвестной истории. Оправдываться не очень по-мужски. В нынешнее героическое время артист такого масштаба, как я, не может и не должен так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я осознаю совершенную мной ошибку», — сказал Киркоров.

12 января певец перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. Директор организации Ольга Димченко рассказала, что это самое большое пожертвование, которое когда-либо получала организация. Артист передал на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

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