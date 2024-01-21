SHAMAN посвятил новый трек Навальному? О чем песня, как реагируют в Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети высказали версию, что новый клип SHAMAN посвящен оппозиционеру Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. Кто связывает песню «Живой» с Навальным, по какой причине, какие еще спорные композиции есть у Ярослава Дронова?

Кто связал песню SHAMAN с Навальным

Версию о том, что новый клип «Живой» посвящен Навальному, высказал блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В своем Telegram-канале Штефанов указал, что песня была презентована в годовщину ареста оппозиционера по возвращении в Москву: Навальный прилетел в Москву 17 января 2021 года, он был арестован судом на следующий день, клип вышел 18 января 2024 года.

Кроме того, Штефанов усматривает отсылки к истории Навального в самом названии клипа «Живой» (оппозиционер вернулся в Москву, восстановившись после предполагаемого отравления в августе 2020 года), а также в строчке «С победой вернулся домой» — Навальный вернулся из Берлина рейсом DP 936 авиакомпании «Победа».

Как реагируют в Сети

Журналист Олег Кашин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) развил предположение Штефанова и опубликовал серию картинок с сайта genius.com, где публикуются пояснения поклонникам к текстам песен различных авторов. Там опубликованы пояснения к тексту песни «Живой», которые практически по строчке отсылают к истории возвращения и ареста Алексея Навального.

Кашин предположил, что Дронову придется опровергать версию, что песня посвящена Навальному.

В Telegram-канале «ПУЛ Telegram» со ссылкой на неназванные источники в окружении Ярослава Дронова заявили, что он якобы «завуалированным образом решил подыграть либеральной аудитории и западным странам». Авторы напомнили про ситуацию с новогодним шоу «Песня года», когда российские артисты Александр Ревва, Филипп Киркоров, Валерия и Полина Гагарина якобы демонстративно игнорировали SHAMAN.

«По словам окружения певца, он опасается оказаться в ситуации, когда его карьера и популярность ограничится российской аудиторией, а за рубежом его счета и недвижимость окажутся под санкциями. Игра в патриота, как оказалось, практически лишила певца шансов на творческое развитие. Рамки дозволенного сильно сузились, а период популярности патриотического контента короткий. После завершения волны, на которой сейчас Шаман зарабатывает огромные деньги, в моду вернутся исполнители в разных жанрах, а ему могут припомнить подозрения в нетрадиционной ориентации и отменить», — пишет «ПУЛ Telegram».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О чем на самом деле клип SHAMAN «Живой»

Клип SHAMAN «Живой» получил огромную популярность в Сети и набрал более 1 млн просмотров всего за сутки (на утро 21 января в YouTube клип посмотрели более 1,8 млн раз). Он начинается словами «Всем, кто пострадал за правду, посвящается». Дронов выступает лирическим героем, за которым в тюремную камеру приходят облаченные в черные робы фигуры, чтобы отвести его на поругание и казнь.

В кадре неоднократно демонстрируется нательный крест главного героя. Как отмечает «Русская газета», сам Ярослав Дронов никак не связывал тему клипа «Живой» с Навальным — исполнитель хотел, чтобы песня вышла в свет в ночь на православный праздник Крещение Христово. В дальнейшем лирический герой клипа проходит поругание от толпы. Только маленькая девочка (с такими же светлыми волосами, как у SHAMAN, и тоже без обуви) проявляет к нему милосердие, возвращая упавший нательный крест. В финале клипа лирического героя отдают на растерзание толпе, однако потом он без ран появляется из-под черной мантии весь в белом, подбирает и надевает упавший деревянный крест.

Авторы YouTube-канала StarLife TV увидели в истории клипа «Живой» предосудительное подражание евангельской истории Иисуса Христа, но с масонскими символами, а также сочли его неким «мрачным посланием», которое якобы можно различить, если пустить клип «Живой» в обратную сторону.

Какие спорные песни есть у SHAMAN

Ранее несколько песен SHAMAN тоже становились предметом недоброжелательного внимания и подозрений в том, что их истинный смысл далек от патриотического. В феврале 2023 года Ярослав Дронов сообщил, что его самую известную песню «Я русский» попросили проверить на экстремизм и разжигание межнациональной розни.

Затем в апреле 2023 года недовольство «Родительского комитета Нижегородской области» вызвала песня «Мы», в которой SHAMAN снялся в «Сколково» вместе с детьми, которые символизируют будущее России.

«Все уже видели новое творчество, проспонсированное „Сколково“? Кожанка с повязкой на рукаве у ювенального чекиста. Дети без родителей. Ни солнца, ни природы... Долой таких артистов!» — заявили в «Родительском комитете».

Также критику вызвала песня SHAMAN «Мой бой», снятая в зоне СВО и представленная 20 июля. Журналисты Илья Шелепин и Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) посмотрели клип с немецкими субтитрами и увидели в тексте песни отсылки к книге Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя война»).

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