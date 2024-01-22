«Перестал общаться»: Джигурда о разрыве отношений с Волочковой Джигурда прекратил общение с Волочковой после ее ругательств по телефону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве заявил, что прекратил общение с балериной Анастасией Волочковой после того, как та прислала ему матерное сообщение. По его словам, артистка записала такие оскорбления, которые невозможно процитировать.

После матюков, которые она прислала, я перестал общаться с Настей в октябре 2023 года, — заявил Джигурда.

Ранее Джигурда признался, что никогда не изменял своей жене фигуристке Марине Анисиной. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.

До этого Джигурда заявил, что мог стать депутатом украинской Рады, а также кандидатом в президенты Украины, однако не стал этого делать. По словам артиста, он выразил несогласие с политикой украинской власти после того, как «нацики сожгли людей» в одесском Доме профсоюзов. Речь о гибели пророссийских активистов в результате городских стычек 2 мая 2014 года. Тогда 42 человека погибли из-за пожара, четверо — раньше, во время уличных беспорядков. Во время них также погибли двое сторонников Евромайдана.