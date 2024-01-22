«Ничего не понимаем»: почему отменяют концерты Орбакайте, кто ею недоволен

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Кристина Орбакайте

Концертный директор Кристины Орбакайте не смог объяснить причины отмены ее выступлений в России. Что он сказал, какие концерты певицы уже отменили, кто требует убрать Орбакайте с российской сцены?

Что сказал директор Орбакайте

Концертный директор Александр Качан признался изданию «Абзац», что не понимает, почему отменили концерт Кристины Орбакайте в Бурятии.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — признался Качан.

Какие концерты Орбакайте отменили

Концерт певицы в Улан-Удэ был запланирован на 13 марта 2024 года. Однако 19 января стало известно, что его отменили. Соответствующее решение приняли в Минспорта республики, сославшись на позицию местных активистов.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — объявили в ведомстве.

На весну 2024 года у дочери Аллы Пугачевой был запланирован концертный тур по городам России. В том числе были запланированы выступления в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске.

«Абзац» отмечает, что в Новосибирске общественники из «Сибирской правозащитной группы «Радетель» также требуют отменить выступления певицы, запланированные на 8 и 9 марта.

Кто хочет «отменить» Орбакайте

Концерт в Улан-Удэ отменили после обращения общественников из регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство». Активисты заявили, что Орбакайте, которая постоянно живет в США, «в Россию ездит только зарабатывать».

«Мы хотим выразить свой резкий протест против публичных выступлений Кристины Орбакайте. Сейчас время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле», — объявили ветераны на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал вернувшуюся из США Кристину Орбакайте высказать свою позицию по поводу СВО.

«Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег?» — задал он вопрос артистке.

Орбакайте никак не комментировала спецоперацию ВС РФ на Украине. В Сети отметили, что она не переставала общаться с артистами, покинувшими и критиковавшими Россию: Александром Молочниковым, Максимом Покровским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Чулпан Хаматовой.

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