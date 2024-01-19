В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после обращения общественников, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Мероприятие должно было пройти в марте 2024 года.

Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится, — заявили в министерстве.

Этому предшествовало заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В нем предлагалось отказаться от проведения запланированного концерта артистки.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин выразил желание лишить звания народной артистки России актрису Чулпан Хаматову. Соответствующее обращение он направил в Министерство культуры России.

До этого стало известно, что в Таиланде отменили концерты шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений. Концерты должны были пройти в курортных городах Паттайя и Пхукет 24 и 25 января соответственно. Цены на билеты варьировались от 8,5 до 16 тысяч рублей.